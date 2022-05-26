Испания

"Жовта субмарина" зацікавлена ​​в українському голкіпері.

Вільярреал наступного літа спробує підписати Андрія Луніна, повідомляє OK Diario.

За інформацією джерела, "жовта субмарина" хоче посилити воротарську лінію, оскільки не повністю задоволена виступами Херонімо Рульї та Серхіо Асенхо.

Повідомляється, що Лунін не проти залишити Реал, щоб отримати більше ігрової практики.

У випадку, якщо 23-річний українець залишить Реал, то як дублер Тібо Куртуа може бути придбаний Давід Оспіна, у якого закінчується контракт з Наполі наприкінці сезону.

Нагадаємо, що Лунін перейшов до Реалу у 2018 році з луганської Зорі.