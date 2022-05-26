Уругвайський захисник продовжить кар'єру у Серії А.
Матіас Олівейра (ліворуч), Getty Images
26 травня 2022, 21:59
Наполі домовився про перехід захисника Матіаса Олівейри, повідомив офіційний сайт
неаполітанців.
24-річний футболіст уклав угоду з клубом, проте подробиці не розкриваються.
У поточному сезоні Олівейра провів 24 матчі за Гетафе: на його рахунку один гол і три результативні передачі. За іспанський колектив він виступав з 2017 року.
За чутками, угода Олівейри з Наполі буде розрахована до літа 2027 року.