Испания

Уругвайський захисник продовжить кар'єру у Серії А.

Наполі домовився про перехід захисника Матіаса Олівейри, повідомив офіційний сайт неаполітанців.

24-річний футболіст уклав угоду з клубом, проте подробиці не розкриваються.

У поточному сезоні Олівейра провів 24 матчі за Гетафе: на його рахунку один гол і три результативні передачі. За іспанський колектив він виступав з 2017 року.

За чутками, угода Олівейри з Наполі буде розрахована до літа 2027 року.