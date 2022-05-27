Испания

Футболіст поспілкувався з пресою незадовго до фіналу Ліги чемпіонів.

Півзахисник Реала Тоні Кроос прокоментував кваліфікацію головного тренера мадридського клуба Карло Анчелотті.

"Він нагадує мені Юппа Хайнкеса. Очевидно, що це різні тренери, ніж Гвардіола та Тухель, наприклад, але шкода, що його називають просто хорошим менеджером. Анчелотті багато хто недооцінює, він — топ-тренер.

Можливо, більшість часу вони вибирають найменш складний шлях, але вони абсолютно чітко знають, як вони хочуть, щоб їхні команди грали, захищалися та атакували. Багато людей не враховують це, коли говорять про них".

Також Кроос оцінив теперішній Ліверпуль, з яким вони зіграють у фіналі Ліги чемпіонів.

"Чесно кажучи, я думаю, що сьогоднішній Ліверпуль набагато краща команда, ніж та, з якою ми зіткнулися в 2018 році. Їм вдалося зберегти своїх найкращих гравців і підписали ще кількох.

Тіаго задає темп у півзахисті, вони сильні позаду, і я думаю, що з точки зору стабільності, вони були найкращою командою в Європі в цьому сезоні. Але фінал – це ще одна гра, і ми повинні мати на увазі, що минулого сезону ми вибили їх у чвертьфіналі. Шанси 50 на 50", — сказав Кроос.