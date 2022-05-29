Испания

Форвард ПСЖ вважає свого співвітчизника найкращим за підсумками клубного сезону, що завершився.

У фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув перемогу над Ліверпулем завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора та став тріумфатором турніру.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар заявив, що вважає Вінісіуса найкращим футболістом за підсумками сезону-2021/22.

"Хто кращий гравець сезону? Вінісіус. Він провів чудовий сезон. Бензема теж. Але це з того, що я бачив, бо дуже мало дивився футбол, чесно кажучи. Та з тих матчів, які бачив, Вінісіус – найкращий", – цитує слова Неймара Globo з посиланням на TNT Sports.

Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.