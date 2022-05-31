Каталонський клуб має сумніви у своєму центрбеку.
ЖЕРАР ПІКЕ, GETTY IMAGES
31 травня 2022, 10:58
Барселона розглядає варіант із підписанням центрального захисника цього літа, повідомляє AS.
За інформацією джерела, у клубі сумніваються, що Жерар Піке зможе грати цілий сезон без відпочинку.
Серед можливих варіантів називають Жюля Кунде, Каліду Кулібалі та Іньїго Мартінеса.
Контракт Піке з Барселоною розрахован до літа 2024 року.
Цього сезону 35-річний Піке відіграв 27 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.