Испания

Каталонський клуб має сумніви у своєму центрбеку.

Барселона розглядає варіант із підписанням центрального захисника цього літа, повідомляє AS.

За інформацією джерела, у клубі сумніваються, що Жерар Піке зможе грати цілий сезон без відпочинку.

Серед можливих варіантів називають Жюля Кунде, Каліду Кулібалі та Іньїго Мартінеса.

Контракт Піке з Барселоною розрахован до літа 2024 року.

Цього сезону 35-річний Піке відіграв 27 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.