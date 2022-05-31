Французький хавбек швидше за все поповнить склад мадридської команди.
ОРЕЛЬЄН ЧУАМЕНІ, GETTY IMAGES
31 травня 2022, 15:27
Орельєн Чуамені все ближче до переходу до Реалу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, мадридський клуб збільшив свою пропозицію щодо гравця: 80 мільйонів євро та бонуси.
У гонці за Чуамені, як і раніше, бере участь ПСЖ, однак шанси французької команди невеликі.
Реал і Монако зараз безпосередньо контактують один з одним, щоб досягти повної угоди.
22-річний виконавець у цьому сезоні остаточно закріпив за собою місце в основному складі "монегасків", провівши на полі 50 матчів, у яких йому вдалося забити п’ять голів та віддати три гольові передачі.