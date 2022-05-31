Испания

Французький хавбек швидше за все поповнить склад мадридської команди.

Орельєн Чуамені все ближче до переходу до Реалу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, мадридський клуб збільшив свою пропозицію щодо гравця: 80 мільйонів євро та бонуси.

У гонці за Чуамені, як і раніше, бере участь ПСЖ, однак шанси французької команди невеликі.

Реал і Монако зараз безпосередньо контактують один з одним, щоб досягти повної угоди.

22-річний виконавець у цьому сезоні остаточно закріпив за собою місце в основному складі "монегасків", провівши на полі 50 матчів, у яких йому вдалося забити п’ять голів та віддати три гольові передачі.