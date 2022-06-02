Испания

Читачі французького журналу віддали переважну більшість голосів за італійського керманича.

Ще в 1976 році відомий французький журнал Onze Mondial вирішив кожного року проводити церемонію нагородження найкращих гравців за звітній період.

Уже незабаром, у 1991 році, організатори вирішили розширите перелік із трьох лауреатів (Onze d'Or, Onze d'Argent, Onze de Bronze) ще й позицією найкращого головного тренера (Premio Onze).

Нападник мадридського Реалу Каріма Бензема за підсумками 2022 року здобув найбільший ступінь прихильності читачів під час голосування, тоді як форварди ПСЖ Ліонель Мессі та мюнхенської Баварії Роберт Левандовські посіли друге та третє місце відповідно.

На цьому тлі геть не дивно, що керманич французького голеадора, Карло Анчелотті, який разом із командою здобув перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА та чемпіонаті Іспанії, також знайшов прихильність у серцях фанатів.

Нагадаємо, що попереднім володарем цієї винагороди також був головний тренер мадридського Реалу — Зінедін Зідан.