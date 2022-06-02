Испания

Німецький центрбек продовжить кар'єру на Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Антоніо Рюдігера, який раніше виступав за лондонську Челсі.

Контракт 29-річного німця із "синіми" підійде до свого завершення наприкінці червня цього року, тому футболіст перейде до нового клубу на правах вільного агента.

Рюдігер підпише з Реалом угоду, яка буде розрахована на чотири сезони, а офіційна презентація новачка "вершкових" відбудеться 20 червня.

У сезоні-2020/21 Антоніо Рюдігер провів за Челсі 54 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.