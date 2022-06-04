Испания

Форвард не зумів закріпитися в складі Реалу.

Чергова спроба сербського нападника Луки Йовича стати основним гравцем лінії атаки мадридського Реалу в цьому сезоні зазнала невдачі на тлі приголомшливої форми Каріма Бензема.

За останній футбольний рік 24-річний виконавець виходив на поле в 19 зустрічах (549 хвилин), забивши при цьому лише одного разу та віддавши три гольові передачі.

У підсумку, уже на початку літньої трансферної кампанії іспанська преса повідомила про те, що на футболіста Реалу з пропозицією підписати контракт вийшли регіональні суперники "вершкових" із передмістя столиці Іспанії — Хетафе.

Президент "темно-синіх" Анхель Торрес наразі обирає між Борхою Майоралем та Лукою Йовичем, права на яких належать "галактікос", у той час як за сербського футболіста Реал просить 10 млн євро.