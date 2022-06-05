Испания

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сегунди.

У іспанський Сегунді цими днями тривають запеклі протистояння в боротьбі за місце в наступному розіграші Ла Ліги, та наразі команди майже дісталися до завершення стадії півфінальних протистоянь. У одні з пар вже навіть є чітко визначений переможець — Тенеріфе в двоматчевій дуелі двічі обіграв Лас-Пальмас, а напередодні на полі суперників поставив масну крапку в серії. Суперник команди Луїса Мігеля Раміса визначиться за підсумками матчу-відповіді між Жироною та Ейбаром.

Огляд матчу:

Лас-Пальмас — Тенеріфе 1:2

Голи: Курбело, 90+3 — Енрік, 4, Енрік, 45+6 (пен.)

Лас-Пальмас: Альваро Валлес — Лемош, де ла Фе, Навас (Алекс Суарес, 71), Кардона — Кіріан, Вієра, Мфулу, Молейро (Пехіно, 73) — Гонсалес (Мухіка, 65), Хесе (Рамірес, 46).

Тенеріфе: Соріано — Мур, Гонсалес (Мартін, 60), Леон, Мело — Ескрібано (Помарес, 60), Корредера Аларді (Шипчіч, 81), Санс, Моллейо (Еладі, 77) — Гонсалес, Енрік (Мічел, 80).

Попередження: Вієра, Навас — Санс, Енрік, Помарес.

Джерело: MEGOGO.