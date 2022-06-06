Испания

Французький півзахисник з великою ймовірністю продовжить кар'єру в мадридській команді.

Орельєн Чуамені став ближчим до переходу в Реал, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, сторони близькі до узгодження переходу. У мадридському клубі з оптимізмом оцінюють потенційну угоду. Не виключено, що повну угоду можна знайти до кінця тижня.

Реал пропонує за Чуамені 80 мільйонів євро Монако, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 100 млн.

У поточному сезоні 22-річний футболіст провів 35 ігор у Лізі 1: на його рахунку три голи та два асисти.