Французький півзахисник з великою ймовірністю продовжить кар'єру в мадридській команді.
ОРЕЛЬЄН ТЧУАМЕНІ, TWITTER.COM/AS_MONACO
06 червня 2022, 20:28
Орельєн Чуамені став ближчим до переходу в Реал, повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, сторони близькі до узгодження переходу. У мадридському клубі з оптимізмом оцінюють потенційну угоду. Не виключено, що повну угоду можна знайти до кінця тижня.
Реал пропонує за Чуамені 80 мільйонів євро Монако, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 100 млн.
У поточному сезоні 22-річний футболіст провів 35 ігор у Лізі 1: на його рахунку три голи та два асисти.