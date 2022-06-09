Испания

Відомий агент розповів про перемовини з клубом щодо своїх клієнтів.

На тлі запеклих протистоянь у Лізі націй УЄФА напередодні далеко не кожен футбольний уболівальник мав змогу дізнатися, що пізнім вечором запланована зустріч між каталонською Барселоною та відомим агентом Жорже Мендешом, чиїми послугами користуються одразу кілька виконавців "блаугранас".

Спілкування між сторонами за вечерею в ресторані тривала приблизно дві з половиною години, а за її підсумками біля закладу на португальського фахівця вже очікували журналісти.

"Ніко Гонсалеса Барселона не хоче продавати, навіть якщо відносно нього будуть пропозиції. Він залишиться в клубі.

Але ми говорили про різних гравців, і все пройшло добре", — заявив представник футболістів.

Зауважимо, що в складі Барселони з Мендешем співпрацюють, окрім Ніко, захисник Алекс Бальде та нападник Адама Траоре, а серед інших відомих його клієнтів, яких колись пов’язували з Барселоною, присутні Анхель Ді Марія, Рубен Невеш, Гонсалу Гедеш та Францсіско Трінкан.

Нагадаємо, що Ніко Гонсалес у цьому сезоні відіграв 38 матчів, по два рази забивши та віддавши гольові передачі.