Испания

Клуб не став підписувати з віковим гравцем новий контракт.

Бразильський захисник Дані Алвес залишив Барселону влітку. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Футболіст розмовляв з керівництвом клубу щодо продовження співпраці. Він був не проти і у наступному сезоні захищати кольори каталонського клубу.

Гравець хотів бути готовим до чемпіонату світу-2022, на який поїде зі збірною Бразилії, але боси "блаугранос" відмовили йому.

"Настав час нашого прощання. Більше 8 років я присвятив Барселоні, її кольорам і тому будинку… Але, як і все в житті, роки минають, шляхи розходяться, і історії пишуться якийсь час у різних місцях – і так було. Мене намагалися вигнати, але не змогли, бо ти не уявляєш, правда, який я витривалий і стійкий.

Минуло багато років, поки футбол і життя, які, як завжди, дуже вдячні тим, хто їх поважає, вирішили дати мені можливість повернутися сюди, щоб попрощатися. Я також хотів би подякувати всьому персоналу за можливість, яку вони дали мені — повернутися до цього клубу і знову мати можливість носити цю чудову сорочку. Ви не знаєте, який я щасливий... Сподіваюся, вони не сумують за моїм божевіллям і моїм щоденним щастям.

Я бажаю тим, хто залишається у Барселоні, змінити історію цього прекрасного клубу, бажаю цього від душі", — написав футболіст у мережі.

Нагадаємо, що 39-річний захисник приєднався до представника Ла Ліги восени 2021 року. З тих пір на його рахунку 17 матчів, один гол та чотири асисти.