Испания

Фахівець нещодавно був звільнений з ПСЖ.

Після того, як ПСЖ вирішив звільнити змінити спортивного директора, призначивши на цей пост Луіса Кампоса, Леонардо залишається без роботи.

Але фахівець вже привернув до себе увагу іспанської Валенсії. Він зацікавив власника клубу Пітера Ліма, який нещодавно призначив на пост головного тренера Дженнаро Гаттузо.

Відзначимо, що Валенсія для Леонардо не просто звук, адже у якості футболіста він два сезони захищав кольори колись успішного клубу.

Бразилець має бажання залишитись у Франції, хоча не відкидає варіант із "кажанами", якщо більш гідного варіанту роботи не знайдеться.

Наразі посаду спортивного директора іспанського клубу займає Хосе Анхель Корона.