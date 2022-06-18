Испания

19-річний футболіст відмовився лікувати ушкодженням хірургічним шляхом.

Стан Ансу Фаті викликає занепокоєння медичного штабу Барселони, повідомляє Barcelona Noticias.

За інформацією джерела, у клубі вважають, що 19-річний футболіст зробив серйозну помилку, відмовившись від хірургічного втручання.

Ансу пройшов реабілітацію консервативним методом, але навіть зараз не готовий на 100%. Очікувалося, що повноцінна операція покладе край проблемам Фаті з лівою ногою.

Минулого сезону Фаті провів 14 матчів за Барселону, в яких забив 6 голів і зробив 1 результативну передачу.