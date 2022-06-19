Испания

Хорватський захисник усе ще хоче поїхати до Катару в складі збірної.

Фланговий захисник Шиме Врсалько вже шостий рік пов’язаний відносинами з мадридським Атлетіко, гру в складі якого для нього лише раз перервали виступи на правах оренди в міланському Інтері.

Однак 30-річний хорват цього сезону не був основним вибором у розрахунках Дієго Сімеоне, тож коли настала необхідність щось вирішувати щодо продовження з ним угоди, терміни якої спливають уже за декілька днів, то "кольчонерос" не змогли дійти згоди з футболістом щодо оновлення контракту.

Саме тому, як повідомляє іспанська преса, станом на зараз Врсалько перебуває в грецькому місті Афіни, де в нього заплановані перемовини з багаторазовим чемпіоном цієї країни — Олімпіакосом.

Футболісту було запропоновано трирічний контракт, початкові терміни якого власне Врсалько хоче витратити задля здобуття місця в заявці збірної Хорватії на прийдешньому чемпіонаті світу в Катарі.

У цьому сезоні Врсалько зіграв у 29 матчах, забивши одного разу та ще двічі віддавши гольові передачі.