Визначився останній учасник найвищого дивізіону Іспанії наступного сезону.
ФК Жирона, twitter.com/GironaFC
20 червня 2022, 00:15
У неділю, 19 червня, Тенеріфе на своєму полі приймав Жирону в рамках фінального матчу-відповіді плей-офф за вихід до Прімери.
Удача посміхнулася Жироні, яка відправила три м'ячі у ворота суперника, а пропустила лише один. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася нульовою нічиєю.
Таким чином, у сезоні-2021/22 Жирона виступатиме у найвищому дивізіоні Іспанії.
Тенеріфе — Жирона 1:3
Голи: Руїс Аренага, 59 – Стуані, 42 (з пенальті), Леон, 68 (автогол), Мартінес, 80.
Нагадаємо, що раніше підвищення у класі також отримали Альмерія та Вальядолід.