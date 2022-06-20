Испания

Визначився останній учасник найвищого дивізіону Іспанії наступного сезону.

У неділю, 19 червня, Тенеріфе на своєму полі приймав Жирону в рамках фінального матчу-відповіді плей-офф за вихід до Прімери.

Удача посміхнулася Жироні, яка відправила три м'ячі у ворота суперника, а пропустила лише один. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася нульовою нічиєю.

Таким чином, у сезоні-2021/22 Жирона виступатиме у найвищому дивізіоні Іспанії.

Тенеріфе — Жирона 1:3

Голи: Руїс Аренага, 59 – Стуані, 42 (з пенальті), Леон, 68 (автогол), Мартінес, 80.

Нагадаємо, що раніше підвищення у класі також отримали Альмерія та Вальядолід.