Испания

Футболіст розповів, за що прихильний Барсі.

Один з лідерів каталонської Барселони Педрі зізнався, що у захваті від стиля ведення гри та ментальністю клубу.

"Я б намагався грати у свій футбол у будь-якому клубі, але в іншому місці мені справді було б складніше.

Деякі клуби задоволені перемогою, і їм все одно, як вони це роблять. Барселона хоче вигравати, але через володіння м'ячем та створення моментів зі своєю ідеєю. Такий футбол мені подобається більше.

У Хаві дуже чіткі ідея та модель. Він дуже ясно дає зрозуміти, що має робити кожен із нас. Він намагається навчити нас тому, що робив сам, коли грав, а за його грою усі спостерігали із задоволенням", — сказав Педрі.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2021/22 Барселона, після приходу Хаві, зайняла друге місце у таблиці та вийшла у Лігу чемпіонів.