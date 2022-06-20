Испания

32-річний футболіст не хоче бути тягарем для мадридської команди.

Тоні Кроос на даний момент не готовий продовжити контракт із Реалом, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на CadenaSER.

Дійсна угода Крооса з Реалом завершується влітку 2023 року. Мадридський клуб запропонував йому продовжити угоду до 2024 року, проте німець відмовив.

Справа в тому, що Кроос не хоче бути тягарем для Реала і не знає, в яких кондиціях буде 2023 року. Тому, на даному етапі він відмовив, але готовий сісти за стіл переговорів ближче к 2023 року.

Зазначимо, що у керівництві Реала здивувалися цьому рішенню, але поставилися з розумінням та повагою.