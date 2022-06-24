Испания

"Вершкові" розглядають варіанти посилення лінії атаки.

Реал Мадрид знаходиться в пошуках нових гравців на трансферному ринку, які здатні посилити атаку. Про це повідомляє журналіст Руді Галлеті.

За інформацією джерела, "вершкові" включили у свій шорт-лист нападника лондонського Тоттенгема Сона Хин Міна, який разом із Мохамедом Салахом став найкращим бомбардиром за підсумками минулого сезону АПЛ.

Нагадаємо, раніше Реал хотів підписати Кіліана Мбаппе, проте француз вирішив продовжити угоду з Парі Сен-Жермен.

Минулого сезону Сон провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 24 голи та віддав 10 результативних передач.