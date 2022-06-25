Испания

Футболіст залишить мадридський Атлетіко.

Вінгер мадридського Атлетіко Вітоло залишить клубі влітку. Про це повідомляє видання Marca.

За їх інформацією, віковий футболіст стане гравцем Лас Пальмаса, який виступає у Сегунді.

Його контракт з Атлетіко дійсний до літа 2024 року, а минули сезон він провів у Хетафе, за який виступав на правах оренди.

Поки невідомо, буде це трансфер, чи контракт Вітоло з мадридським клубом буде розірваний. Дієго Сімеоне не розраховує на нього.

Вітоло перейшов у Атлетіко влітку 2017 року з Севільї. Тоді сума трансферу склала 36 мільйонів євро.