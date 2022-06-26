Испания

Футболіст і надалі залишатиметься в Ла Лізі.

За підсумками минулого сезону однією з команд, які залишили іспанську Ла Лігу, став Леванте, посівши підсумкову 19 сходинку.

Певна річ, що після пониження в класі на команду очікують інші часи як у плані спортивних виступів, так і в контексті кадрового потенціалу.

"Квакші" вже були змушені попрощатись зі своїм найкращим бомбардиром за останній футбольній рік, нападником Хосе Луїсом Моралесом, а найближчим часом ризикують втратити ще й форварда Хорхе Де Фрутоса, якого майже два роки тому придбали в мадридського Реалу.

Тоді вартість трансферу для Леванте була помірно низькою — усього 2 млн євро, однак уже зараз клуб може заробити на продажі куди більші кошти.

Ідеться про одразу 9 млн євро, які зголосився заплатити Хетафе за те, аби 25-річний нападник продовжував виступати в "елітному" дивізіоні.

Цікаво, що таким чином іспанця зроблять четвертим в історії найдорожчих продажів Леванте. У цьому рейтингу він розташується позаду Джефферсона Лерми, Еммануеля Боатенга та Кейлора Наваса.

При цьому, рівно половина від суми надійде на рахунки мадридського Реалу, згідно з домовленістю про перехід зразка 2020 року.

У цьому сезоні Де Фрутос за 25 матчів забив чотири голи та віддав сім гольових передач.