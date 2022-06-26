Испания

Два центрбеки "блаугранас" можуть змінити клубну прописку.

В літнє трансферне вікно Барселона може розлучитися одночасно з двома гравцями, які виступають на позиції центрального захисника. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, мова йдеться про 28-річного Самуеля Умтіті та 27-річного Клемана Ленгле, контракти з якими розраховані до літа 2026 року.

Нагадаємо, що минулого сезону Умтіті провів лише один матч за Барселону. На рахунку Ленгле 27 поєдинків у всіх турнірах за підсумками минулої кампанії.