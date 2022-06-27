Испания

Сербський форвард уважається дуже перспективним на батьківщині.

Сезон-2021/22 став проривним у кар’єрі молодого сербського нападника Марко Міловановича, який є вихованцем школи Партизана та наразі продовжує виступи в складі "гробарів".

Однак, здатність 18-річного форварда грати обома ногами на вістрі атаки, а також помітна результативність під час виступів на професійному рівні практично не залишають йому шансів оминути стороною кола інтересів клубів із великих європейських чемпіонатів.

Зокрема, перед юнаком наразі виник дуже перспективний варіант долучитися до побудови долі іспанської Альмерії в Ла Лізі, куди клуб тільки-но встиг повернутись після перемоги в Сегунді.

Новачки іспанської "еліти" вже зробили пропозицію Партизану в розмірі 5 млн євро (3,5 млн євро + 1,5 млн євро у вигляді бонусів) за 50% прав на гравця, та планують зробити його заміною свого нападника Умара Садіка, який може залишити клуб за підсумками міжсезоння.

У цьому сезоні Марко забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі в 40 матчах, після чого на батьківщині його почали називати "новим Влаховичем".