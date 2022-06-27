Испания

Дизайн футболки посилається на визначні здобутки в історії клубу.

Напередодні початку нового сезону каталонська Барселона не схотіла залишатись осторонь традиції презентувати новий комплект ігрової форми, цього разу обравши для оновлення гостьовий варіант.

Футболка отримала золотий відтінок, що має безпосередній стосунок до Олімпійських ігор-1992 в Барселоні, які збіглися в часі зі значними клубними здобутками у вигляді перемог у чемпіонаті та Кубку Іспанії, Ліги чемпіонів УЄФА й Суперкубку УЄФА.

Логотипи технічного партнера та клубу при цьому виконані в темно-синьому кольорі.

Манжети рукавів при цьому також виконані з відсилкою до Олімпіади, церемонія відкриття якої відбулась 25 липня 1992 року. П’ять смужок отримали кольори п’яти олімпійських кілець відповідно.

Аналогічний орнамент виконано й на гетрах.

Окремою деталлю нового комплекту є візерунок у вигляді контурного відбитку мапи міста Барселони, а саме районів Л’Ешампле та кварталу Діагональ.

Розповсюджуються орнамент і на шорти.