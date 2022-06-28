Іспанський півзахисник може повернутися до Ла Ліги.
Луїс Альберто, Getty Images
28 червня 2022, 15:59
Луїс Альберто потрапив у сферу інтересів Севільї. Іспанський клуб зробив Лаціо пропозицію про купівлю гравця за суму у 20 мільйонів євро, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Джерело повідомляє, що римський клуб має намір виручити за 29-річного іспанського гравця більшу суму, оскільки Лаціо доведеться виплатити 30% з продажу гравця колишньому клубу півзахисника — Ліверпулю.
Контракт Альберто із Лаціо розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону Луїс Альберто провів за Лаціо 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку п'ять голів та дванадцять результативних передач.