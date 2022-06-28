В молодіжній команді "блаугранас" відбудеться ротація.
серхіо бархуан, getty images
28 червня 2022, 20:50
Головний тренер Барселони Б, який певний час виконував обов'язки наставника основної команди, Серхіо Бархуан, залишить свій пост.
Очікується, що його місце займе колишній захисник команди Рафаель Маркес, повідомляє Marca.
Відзначимо, що "блаугранас" офіційно оголосили про відставку Бархуана.
Маркес виступав за Барселону в період із 2003 по 2010 рік та вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії та інші трофеї у складі команди.