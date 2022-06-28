Испания

В молодіжній команді "блаугранас" відбудеться ротація.

Головний тренер Барселони Б, який певний час виконував обов'язки наставника основної команди, Серхіо Бархуан, залишить свій пост.

Очікується, що його місце займе колишній захисник команди Рафаель Маркес, повідомляє Marca.

Відзначимо, що "блаугранас" офіційно оголосили про відставку Бархуана.

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Sergi Barjuan deja de ser entrenador del Barça B



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Маркес виступав за Барселону в період із 2003 по 2010 рік та вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії та інші трофеї у складі команди.