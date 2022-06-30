Испания

"Матрасники" залишать форварда і на наступний сезон.

Мадридський Атлетіко вирішив продовжити оренду форварда Антуана Грізманна, який належить Барселоні.

Найближчими днями "матрасники" офіційно оголосять про продовження оренди до кінця сезону-2022/23.

Це означає, що столичний клуб придбає його за 40 млн євро після закінчення оренди, якщо він зіграє 50 відсотків матчів.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вірить в нападника, який у минулому сезоні грав не на найкращому рівні.

На його рахунку 29 матчів, у яких француз забив всього три голи та віддав чотири асисти.