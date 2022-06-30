"Матрасники" залишать форварда і на наступний сезон.
Антуан Грізманн, Getty Images
30 червня 2022, 11:55
Мадридський Атлетіко вирішив продовжити оренду форварда Антуана Грізманна, який належить Барселоні.
Найближчими днями "матрасники" офіційно оголосять про продовження оренди до кінця сезону-2022/23.
Це означає, що столичний клуб придбає його за 40 млн євро після закінчення оренди, якщо він зіграє 50 відсотків матчів.
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вірить в нападника, який у минулому сезоні грав не на найкращому рівні.
На його рахунку 29 матчів, у яких француз забив всього три голи та віддав чотири асисти.