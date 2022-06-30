Испания

Каталонський клуб хоче придбати бразильського вінгера.

Барселона хоче перехопити Рафінью у Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, вчора ввечері каталонський клуб зв'язався з керівництвом Лідса і зробив усну пропозицію, яка не влаштувала англійський клуб. Вони наполягають на пропозиції у 60 мільйонів фунтів, як запропонував Челсі.

Гравець відкритий до переходу до Барселони, проте невідомо, чи погодиться каталонський клуб виплатити ту саму суму, що й "сині".

Зазначимо, що Челсі та Лідс погодили умови переходу, а також Рафінья погодив особистий контракт із лондонською командою, але бразилець готовий почекати, щоб дізнатися, чи готова Барселона підписати його.

Минулого сезону бразилець провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три результативні передачі.