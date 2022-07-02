Испания

У тренера виникли непорозуміння з керівниками.

Нещодавно іспанська Валенсія оголосила про підписання контракту з новим головним тренером — Дженнаро Гаттузо.

Як виявилось, у босів клубу хватило грошей на запрошення статусного фахівця, але його прохання вони виконати не можуть.

Справа в тому, що Валенсія має великі збитки — 70 мільйонів євро, тому не можуть дозволити собі нові придання. Цією ситуацією італійський тренер незадоволений.

Більш того, за повідомленнями Super Deporte, Гаттузо може залишитись без ключових гравців. Валенсія бажає продати Карлоса Солера та Гонсалу Гедеша.

Поки незрозуміло, чи подасть Гаттузо у відставку, чи продовжить готувати "летючих мишей" до нового сезону Ла Ліги.