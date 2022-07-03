Испания

25-річний футболіст досі не визначився зі своїм майбутнім.

Усман Дембеле може залишитися у Барселоні та підписати новий контракт, якщо погодиться на скорочення заробітної плати на 40%, повідомляє AS.

За інформацією джерела, у каталонському клубі вважають, що раніше французький футболіст погодив трансфер до ПСЖ.

Однак через рішення Кіліана Мбаппе залишитись у паризькому клубі та кадрових змін у керівництві порушили ці плани. Інших пропозицій про трансфер у Дембелі немає.

Минулого сезону Дембеле взяв участь у 21 матчі іспанської Прімери за каталонський клуб, забив один гол і віддав 13 результативних