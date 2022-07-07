Пріоритетом сенегальця є перехід до складу каталонської команди.
КАЛІДУ КУЛІБАЛІ, GETTY IMAGES
07 липня 2022, 13:58
Каліду Кулібалі може залишити Наполі цього літа, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, на 30-річного футболіста претендують Челсі та Ювентус.
Сам Кулібалі хотів би перейти до Барселони у разі відходу з Наполі. Каліду не хотів би залишатися в Серії А, якщо піде з неаполітанського клубу.
Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.