Испания

Пріоритетом сенегальця є перехід до складу каталонської команди.

Каліду Кулібалі може залишити Наполі цього літа, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, на 30-річного футболіста претендують Челсі та Ювентус.

Сам Кулібалі хотів би перейти до Барселони у разі відходу з Наполі. Каліду не хотів би залишатися в Серії А, якщо піде з неаполітанського клубу.

Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.