Испания

Досвід річної співпраці виявився позитивним.

На початку минулого сезону іспанський півзахисник Омар Маскарель завершив виступи в складі гельзенкірхенського Шальке, після чого вже в якості вільного агента перейшов до складу іспанського Ельче.

За цей рік футболіст відіграв у 32 матчах, не відзначившись результативними діями, що підтверджує його статус основного гравця команди.

"Біло-зелені" зрештою залишились враженими від співпраці з 29-річним виконавцем, який свого часу також мав досвід виступів у командах різного віку мадридського Реалу, англійського Дербі, хіхонського Спортінга та франкфуртського Айнтрахта.

Саме тому під час літньої павзи Ельчи виступив із пропозицію щодо продовження контракту аж до 2025 року, на яку зрештою радо відповів іспанський півзахисник.