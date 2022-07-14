Испания

Бразилець навряд чи залишиться в складі команди Анчелотті на прийдешній сезон.

Бразильський півзахисник атакувального плану Рейнір став відомий на загал ще взимку 2020 року, коли мадридський Реал погодив умови його трансферу з Фламенго.

Однак затриматись надовго в складі "галактікос" у зовсім юного виконавця тоді не вийшло, після чого він два роки відіграв на правах оренди в складі дортмундської Боруссії, і зрештою повернувся до "бланкос" під час поточного трансферного вікна.

39 матчів, один гол та один гольовий пас — не ті показники, якими можна було б здивувати Карло Анчелотті, тому майбутній сезон 20-річний юнак так само буде проводити поза межами складу Реалу.

Лісабонська Бенфіка першою вирішила форсувати події щодо можливої оренди Рейніра, проте була вимушена зіштовхнутись із жорсткою позицією самого футболіста, який хоче залишитись в Іспанії задля адаптації та подальших спроб закріпитись у складі свого основного клубу.

Допомогти йому в цьому краще, аніж це може зробити Вальядолід, із добре знайомим фанатам Реалу бразильцем Роналду в якості президента клубу, навряд чи хтось зможе.

Проте остаточний вибір усе одно залишатиметься за мадридцями, адже команда Хуана Хосе Рохо Мартина грає в геть інший футбол, на відміну від колективу Карло Анчелотті.