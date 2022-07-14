Бетіс може знов здивувати футбольний світ.
хУССЕМ АУАР, GETTY IMAGES
14 липня 2022, 21:25
Півзахисник Ліону та молодіжної збірної Франції Хуссем Ауар продовжує знаходитись на радарі багатьох європейських клубів.
Так, з'явився дещо незвичайний варіант продовження кар'єри для 24-річного француза. В послугах хавбека зацікавлений Бетіс, повідомляє Фабріціо Романо.
В клубі не проти розлучитись зі своїм виконавцем, адже контракт Ауара завершується влітку 2023 року. Сам же півзахисник прийматиме рішення найближчим часом.
У минулому сезоні Ауар провів 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 7 голів та 4 асисти.
Раніше повідомлялось, що в послугах француза зацікавлений Лестер.