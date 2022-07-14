Испания

Бетіс може знов здивувати футбольний світ.

Півзахисник Ліону та молодіжної збірної Франції Хуссем Ауар продовжує знаходитись на радарі багатьох європейських клубів.

Так, з'явився дещо незвичайний варіант продовження кар'єри для 24-річного француза. В послугах хавбека зацікавлений Бетіс, повідомляє Фабріціо Романо.

В клубі не проти розлучитись зі своїм виконавцем, адже контракт Ауара завершується влітку 2023 року. Сам же півзахисник прийматиме рішення найближчим часом.

У минулому сезоні Ауар провів 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 7 голів та 4 асисти.

Раніше повідомлялось, що в послугах француза зацікавлений Лестер.