Півзахисник Ліону та молодіжної збірної Франції Хуссем Ауар продовжує знаходитись на радарі багатьох європейських клубів.

Так, з'явився дещо незвичайний варіант продовження кар'єри для 24-річного француза. В послугах хавбека зацікавлений Бетіс, повідомляє Фабріціо Романо.

В клубі не проти розлучитись зі своїм виконавцем, адже контракт Ауара завершується влітку 2023 року. Сам же півзахисник прийматиме рішення найближчим часом.

У минулому сезоні Ауар провів 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 7 голів та 4 асисти.

Раніше повідомлялось, що в послугах француза зацікавлений Лестер.