Испания

Президент каталонців спростовує інформацію, що на нідерландського хавбека чиниться тиск з боку клубу.

Раніше з'явилася інформація про те, що Барселона після того, як домовилася про фінансову компенсацію з боку Манчестер Юнайтед, попросила свого півзахисника Френкі де Йонга продовжити кар'єру на Олд Траффорд, незважаючи на бажання самого гравця залишитися в каталонському клубі.

Президент Барселони Жоан Лапорта спростував цю інформацію.

"Це неправда, що ми змушуємо Френкі де Йонга перейти в інший клуб, це неправильно. Питання щодо поїздки Френкі до США вирішує безпосередньо головний тренер Хаві", — цитує слова Лапорти журналіст Фабриціо Романо.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.