Испания

Іспанський фахівець зацікавлений у 18-річному хавбеку представника АПЛ.

Карні Чуквуемека може перейти з Астон Вілли до Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб веде переговори щодо трансферу 18-річного футболіста.

Хаві дав добро на угоду. Контракт Чуквуемекі з Астон Віллою розрахований до літа 2023 року. Однак домовитися про трансфер буде непросто: гравець має й інші пропозиції.

Минулого сезону хавбек провів 12 матчів в АПЛ та віддав один гольовий пас.