Іспанія

Клуб шукає заміну Сержу Ор’є.

Фланговий захисник іспанського Вільярреалу Серж Ор’є наприкінці минулого сезону залишив розташування "жовтої субмарини", через що вона залишилась без суттєвих можливостей ротації на цій позиції.

Ліквідації, зокрема, цього недоліка присвячена поточна трансферна кампанії клубу, який уже встиг знайти собі гідний варіант для заміни івуарійського виконавця.

Досвідчений футболіст англійського Вотфорда Кіко Феменія припав до ока представникам іспанського колективу, після чого вони почали дізнаватись подробиці можливого переходу.

Як повідомляє британська преса, придбання 31-річного виконавця може коштувати Вільярреалу невеликих грошей — усього 3,5 млн євро, на додачу до яких "субмарина" хоче запропонувати ще й Маріо Гаспара.

Варто зауважити, що станом на поточний момент активність Вільярреалу на трансферному ринку обмежилась лише безкоштовними підписаннями Хосе Луїса Моралеса та Пепе Рейни.

За минулий сезон Феменія зіграв 28 матчів, зробивши п’ять гольових передач.