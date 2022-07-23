Іспанія

Прикра подія в кар’єрі колись перспективного виконавця.

Іспанський фланговий захисник Франсіско Хав'єр Герреро Мартін, більш відомий як просто Франсіс Герреро, на шляху розвитку своєї професійної кар’єри пройшов академію севільського Бетіса, після чого в 2017 році отримав перший шанс виступати в складі "дорослої" команди.

На його рахунку в підсумку так і залишись 43 матчі (1 гол та один гольовий пас), після чого "зелено-білі" відправили його до оренди в Альмерію, а вже за півроку він повернувся назад, проте майже одразу отримав важке пошкодження коліна.

Травма гравця на початку сезону-2020/21 виявилась настільки складною, що він майже одразу оголосив про призупинення кар’єри.

Минув тривалий проміжок часу відновлення, але вже 26-річний гравець не згнітився в своїх намірах повернутись на футбольне поле.

Франсіс спробував податись до складу Альбасете, який виступає в п’ятому за рангом дивізіоні Іспанії, проте медичне тестування пройти не зміг. Головний тренер команди, Рубен Альбес, зрештою відмовив йому в роботі з колективом.