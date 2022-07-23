35-річний футболіст хотів би бути основним у складі паризької команди.
КЕЙЛОР НАВАС, GETTY IMAGES
23 липня 2022, 19:57
Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє розповів, що голкіпер його команди Кейлор Навас незадоволений роллю другого голкіпера.
"Я знаю, що Кейлор Навас дуже засмучений через ситуацію, що склалася, але я довіряю йому як нашому другому воротареві", — наводить слова Галтьє GFFN.
Нагадаємо, що на даний момент першим номером парижан є Джанлуїджі Доннарумма.
Минулого сезону Кейлор Навас провів 24 гри у всіх турнірах та отримав п'ять жовтих карток.