Іспанія

35-річний футболіст хотів би бути основним у складі паризької команди.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє розповів, що голкіпер його команди Кейлор Навас незадоволений роллю другого голкіпера.

"Я знаю, що Кейлор Навас дуже засмучений через ситуацію, що склалася, але я довіряю йому як нашому другому воротареві", — наводить слова Галтьє GFFN.

Нагадаємо, що на даний момент першим номером парижан є Джанлуїджі Доннарумма.

Минулого сезону Кейлор Навас провів 24 гри у всіх турнірах та отримав п'ять жовтих карток.