Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє розповів, що голкіпер його команди Кейлор Навас незадоволений роллю другого голкіпера.

"Я знаю, що Кейлор Навас дуже засмучений через ситуацію, що склалася, але я довіряю йому як нашому другому воротареві", — наводить слова Галтьє GFFN.

Нагадаємо, що на даний момент першим номером парижан є Джанлуїджі Доннарумма.

Минулого сезону Кейлор Навас провів 24 гри у всіх турнірах та отримав п'ять жовтих карток.