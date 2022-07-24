Іспанія

Фулбек став ще ближче до команди Сімеоне.

Правий захисник Удінезе та збірної Аргентини Науель Моліна у літнє трансферне вікно перейде до мадридського Атлетіко.

Очікується, що футболіст пройде медогляд в стані "матрацників" наступного тижня, повідомляє Фабріціо Романо.

Центральний захисник Атлетіко Неуен Перес, у свою чергу, вирушить до Удінезу. Сторони затверджують останні деталі цієї угоди.

Минулого сезону Моліна провів 37 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.