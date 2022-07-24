32-річний футболіст має намір повернутися до чемпіонату Іспанії.
СЕЗАР АСПІЛІКУЕТА, GETTY IMAGES
24 липня 2022, 22:39
Сезар Аспілікуета знаходиться в щоденному контакті з головним тренером Барселони Хаві, повідомляє журналіст Жерар Морено.
За його інформацією, 32-річний футболіст упевнений, що зрештою поповнить склад каталонської команди.
Проте раніше Томас Тухель заявив, що не горить бажанням відпускати свого капітана до Барселони.
Минулого сезону Аспілікуета провів 47 ігор у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.