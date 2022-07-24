Іспанія

32-річний футболіст має намір повернутися до чемпіонату Іспанії.

Сезар Аспілікуета знаходиться в щоденному контакті з головним тренером Барселони Хаві, повідомляє журналіст Жерар Морено.

За його інформацією, 32-річний футболіст упевнений, що зрештою поповнить склад каталонської команди.

Проте раніше Томас Тухель заявив, що не горить бажанням відпускати свого капітана до Барселони.

Минулого сезону Аспілікуета провів 47 ігор у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.