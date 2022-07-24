Іспанія

Іспанський фахівець провів розмову із нідерландським футболістом.

Стали відомі деталі бесіди Хаві із півзахисником Френкі де Йонгом, повідомляє AS.

Тренер наголосив, що розраховує на футболіста. Крім того, Хаві пояснив: якщо де Йонг хоче залишитися, він має знизити зарплату майже вдвічі.

Повідомляється, що Хаві та Френкі залишилися задоволеними зустріччю. Все вказує на те, що футболіст буде готовий піти на зниження зарплати та залишиться у Барселоні.

Минулого сезону де Йонг провів 32 матчі в Прімері: на його рахунку три голи і три асисти.