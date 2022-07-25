Іспанія

Форвард нещодавно залишився без клуба.

Звістка про те, що іспанська Сельта не захотіла продовжувати контракт із досвідченим нападником Мануелем Агудо Дураном, більш відомим як Ноліто, здивувала місцеву публіку декількома днями раніше, адже за сезон до цього гравець зробив вибір саме на користь команди з Віго, коли його хотіла отримати Гранада.

У підсумку, 36-річний виконавець отримав статус вільного агента, проте все ще має шанси залишитись в іспанський Ла Лізі.

Кадіс, колектив, що представляє рідну провінцію Ноліто, запропонував футболісту річну году, що дозволить клубу в перспективі утворити одне з найбільш вікових тріо в атаці серед місцевої "еліти", до якого також долучаться 36-річний Альваро Негредо та 33-річний Лукас Перес.

Нагадаємо, що за минулий футбольний рік форвард награв 35 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.