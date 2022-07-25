Іспанія

Футболіст, попри все, провів жахливий сезон у складі клубу.

У 2021 році іспанська Валенсія за 9,5 мільйонів євро придбала тоді ще 24-річного бразильського форварда Маркоса Андре у Вальядоліда.

Незважаючи на великі сподівання з боку головного тренера Хосе Бордаласа, Андре не грав так добре. На його рахунку один гол та три асисти у 29 матчах Ла Ліги.

Зараз бразилець, здається, набрав оптимальну форму під пильним наглядом нового коуча Дженнаро Гаттузо, забивши тричі у товариських матчах.

На батьківщині Маркос не міг собі багато чого дозволити, адже жив у бідній родині. Про це він розповів Marca.

"Моя мама була електриком, і я допомагав їй з її роботою в хатах. Вона брала мене на роботу, і я був таким деякий час, поки мене не покликали до Іспанії у Логроньєс, і все змінилося.

Минулого року я зміг подарувати сім'ї будинок, який так їм обіцяв. Вони дуже раді за мене і за те, що я можу їм допомогти, чого завжди хочеться", — зізнався гравець.