Іспанія

Щоправда, поки що лише у молодіжну команду.

Сайт Marca повідомляє, що Хав'єр Савіола буде виконувати обов'язки помічника тренера Оскара Лопеса у молодіжній команді Барселони — Juvenil A.

"Я радий бути тут. Дуже щасливий розпочати цей новий етап у житті" — розповів аргентинець клубним ЗМІ.

Нагадаємо, що Савіола свого часу виступав у складі каталонського гіганта, причому двічі. Спочатку у період з 2001 по 2004 роки, а потім також у сезоні-2006/07. Лігу чемпіонів у 2006 році, на жаль, не зачіпив. У 172 матчах за Барселону в Хав'єра 72 м'ячі та 31 асист.

Окрім того, нападник два сезони провів також у складі ворогів "кулес" — мадридському Реалі.