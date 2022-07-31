Іспанія

Бразилець дуже активний на старті виступів у складі каталонського клуба.

Каталонська Барселона напередодні вночі теж вирішила продовжити свої виставкові матчі на північноамериканському континенті, зігравши товариську гру проти Нью-Йорк Ред Булз у місті Гаррісон.

"Блаугранас" удалось захопити ініціативу ще на початку зустрічі, а вже перед перервою вони відкрили рахунок за допомогою зусиль "літнього" новачка Рафіньї та Усмана Дембеле.

Поперерві обидва тренери почали робити багато замін у своїх складах, однак суттєва перевага Барселони від того нікуди не поділась. Як підсумок — черговий гол Мемфіса Депая наприкінці зустрічі.

Огляд матчу:

Нью-Йорк Ред Булз — Барселона 0:2

Голи: Дембеле, 40, Депай, 87.

Нью-Йорк Ред Булз: Карлуш (Міра, 46) — Реєс (Едельман, 46), Ніліс (Фернандес, 46), Лонг — Єрвуд (Муллінгс, 46), Гарпер (Ссерваддс, 46), Кассерес, Толкін (Офорі, 46) — Лукіньяш (Барлоу, 46), Морган (Кларк, 46) — Кімала (Ндам, 46).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 73) — Араухо (Піке, 46), Крістенсен (Роберто, 46), Гарсія (Ніко, 62), Альба (Бальде, 63) — де Йонг (Кесс’є, 46), Бускетс (П’янич, 61), Гаві (Педрі, 46) — Дембеле (Фаті, 46), Левандовські (Депай, 73), Рафінья (Обамеянг, 63).

Попередження: Кассерес, Муллінгс — Араухо, Піке.