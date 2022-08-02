Захисник Манчестер Юнайтед може продовжити свою кар'єру в Іспанії.
АЛЕКС ТЕЛЛЕС, GETTY IMAGES
02 серпня 2022, 16:39
Алекс Теллес зацікавив Севілью, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, відбулися прямі контакти між Манчестером Юнайтед та іспанською командою.
Переговори щодо 29-річного футболіста просуваються добре, а Порту так і не подав свою заявку щодо бразильця.
Минулого сезону Теллес провів 26 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол і чотири результативні передачі.