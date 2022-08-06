Іспанія

Футболіст, скоріше за все, залишить МЮ.

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї стане одним з тих гравців, які мають залишити клуб влітку.

Футболіст зацікавив іспанську Севілью. Він обрав саме цей клуб, через можливість повернення у Іспанію. Він раніше грав за іспанський Вільярреал.

Баї повідомили, що він має покинути Юнайтед, оскільки новий тренер Ерік тен Гаг хоче скоротити розмір своєї команди.

Центральному захиснику запропонували приєднатися до одноклубника по Юнайтед Алекса Теллеса в Андалусії.

Раніше ЗМІ писали про інтерес до футболіста з боку Роми, де його хотів бачити головний тренер клубу Жозе Моуріньо.