Іспанія

Найбільш вірогідним пунктом призначення португальця є АПЛ.

Португальській нападник Гонсалу Гедеш розпочав свої виступи в складі іспанської Валенсії ще в сезоні-2017/18, і починаючи від того часу поступово набував усе більшої ваги для основного складу "кажанів".

Зрештою, лише за останній футбольний рік на його рахунку опинились 36 зіграних матчів, під час яких йому вдалось забити 11 голів та віддати шість гольових передач.

Такі показники змушували Валенсію йти на перемовини з власним виконавцем щодо оновлення контракту, однак, як повідомляє іспанська преса, успіху ці наміри не мали.

Найближчої доби, скоріша за все, 25-річний гравець залишить розташування свого клубу.

Проте потенційних покупців можуть налякати великі відступні за португальця — "кажани" хочуть отримати не менше 25 млн євро.

Головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо під час останньої прес-конференції натякнув, що футболіст не братиме участь у двох останніх передсезонних іграх перед початком нового сезону, що тільки підтверджує його продаж.

Серед найбільш вірогідних напрямів подальшого розвитку кар’єри Гедеша працівники ЗМІ вказують на англійський Вулвергемптон.